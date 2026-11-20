С полуночи 23 ноября до 12 дня 27 ноября специалисты «Водоканала» временно ограничат подачу горячей воды в микрорайонах Уралмаш, Эльмаш, Пионерский и части центральных районов города. Отключение связано с ремонтными работами на Среднеуральской ГРЭС.

Аварийно-восстановительные работы на водоводе необходимы для повышения надежности теплоснабжения и бесперебойной работы инженерных сетей, уточнили в пресс-службе администрации Екатеринбурга.

Работы будут идти в круглосуточном режиме. Отключений теплоснабжения не предусмотрено.