ПСБ предлагает новым клиентам из сегмента малого бизнеса подключить торговый эквайринг на специальных условиях: в рамках акции «Эквайринг за 27 рублей» комиссия составит 0% на три месяца. Акция рассчитана на предпринимателей, которым важна оптимизация транзакционных издержек, быстрый сервис и удобный доступ к денежным средствам.

Чтобы стать участником акции, необходимо оплатить услугу «Умная скидка» по расчётно-кассовому обслуживанию на 12 месяцев и пополнить счёт не менее чем на 27 рублей.

«Акция приурочена к наступающему 2027 году и предновогоднему высокому сезону в торговле. Мы хотим, чтобы предприниматели на собственном опыте оценили преимущества и удобство эквайринга от ПСБ. Акция отвечает запросу предпринимателей на выгодные условия на старте, быстрое обслуживание и возможность получить терминал в день обращения в офисе банка, без ожидания», — отметила Инна Емельянова, директор Департамента эквайринга ПСБ.

В рамках акции действует максимальный лимит по обороту картами в месяц в зависимости от выбранного тарифа расчётно-кассового обслуживания: