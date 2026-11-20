ПСБ предлагает новым клиентам из сегмента малого бизнеса подключить торговый эквайринг на специальных условиях: в рамках акции «Эквайринг за 27 рублей» комиссия составит 0% на три месяца. Акция рассчитана на предпринимателей, которым важна оптимизация транзакционных издержек, быстрый сервис и удобный доступ к денежным средствам.
Чтобы стать участником акции, необходимо оплатить услугу «Умная скидка» по расчётно-кассовому обслуживанию на 12 месяцев и пополнить счёт не менее чем на 27 рублей.
«Акция приурочена к наступающему 2027 году и предновогоднему высокому сезону в торговле. Мы хотим, чтобы предприниматели на собственном опыте оценили преимущества и удобство эквайринга от ПСБ. Акция отвечает запросу предпринимателей на выгодные условия на старте, быстрое обслуживание и возможность получить терминал в день обращения в офисе банка, без ожидания», — отметила Инна Емельянова, директор Департамента эквайринга ПСБ.
В рамках акции действует максимальный лимит по обороту картами в месяц в зависимости от выбранного тарифа расчётно-кассового обслуживания:
- до 300 000 руб./мес — «Мини»,
- до 400 000 руб./мес — «Опти»,
- до 600 000 руб./мес — «Макси».
Фиксированная комиссия за неподдержание оборота не взимается.
После достижения установленного оборота или по истечении трёх месяцев клиент переходит на стандартные тарифы торгового эквайринга: «Смарт ставка Плюс» или «Смарт ставка» (для Республики Крым).
Период проведения акции: 2 ноября 2026 года — 27 февраля 2027 года. Акция действует во всех субъектах РФ, за исключением Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей.
Акция «Эквайринг за 27 рублей». Предложение для юрлиц, ИП и лиц (частная практика) сегмента малого бизнеса без эквайринга в ПСБ 3 и более мес. Сроки акции: 02.11.26 −27.02.27. В месяц установки 1-го терминала и в течение 2-х следующих календарных месяцев комиссия за торговый эквайринг не взимается до достижения суммы оплаты картами, равной 300 000 р/мес (тариф РКО «Мини»), 400 000 р/мес (тариф РКО «Опти»), 600 000 р/мес (тариф РКО «Макси»). Далее — от 1,07% до 2,24%. Для участия: подключить РКО (тариф «Мини», «Опти», «Макси»), ведение счета с опцией «Умная скидка» на 12 мес., пополнить счет на сумму не менее 27 руб. Подробнее на psbank.ru. ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия Банка России № 3251. ОГРН 1027739019142, 150003, г. Ярославль, ул. Республиканская, д. 16.
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