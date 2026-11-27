Циклон, принесший на Урал мощные снегопады, уходит в сторону Таймыра, оставляя в Свердловской области шлейф небольших снежных осадков, которые вероятны 27 и 28 ноября. По прогнозам синоптиков Уралгидрометцентра, местами сохранятся низовые метели, поземки, а в воскресенье существенных осадков уже не будет, но заметно похолодает.

В субботу, 28 ноября, будет облачно с прояснениями, небольшой, ночью местами умеренный снег, метель, на дорогах снежные заносы, гололедица в виде снежного наката, ветер северный 4-9 метров в секунду, с порывами до 15, ночью -6...-11 градусов, днем -4...-9. В Екатеринбурге ночью -7, днем -5 градусов, небольшой снег.

29 ноября ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, ветер западный 4-9 метров в секунду, днем с порывами до 14, ночью похолодает до -10...-15 градусов, днем -3...-8. В Екатеринбурге без осадков, ночью -12, днем -7.

В понедельник, 30 ноября, облачно с прояснениями, местами небольшой снег, ветер западный 4-9 метров в секунду, днем с порывами до 14, ночью -6...-11, днем -4...-9 градусов. В Екатеринбурге ночью -8, днем -6, без осадков.