В Нижней Салде Свердловской области учащиеся трех школ попробовали себя в роли участников избирательного процесса.

В Городском дворце культуры состоялась командная игра «Кандидаты в деле». Она объединила ребят из Центра образования № 7, Гимназии и школы № 10. Как рассказали в свердловском облизбиркоме, для многих ребят это был первый опыт участия в выборах, хоть и в игровой форме.

«Команды создали собственные предвыборные штабы, подготовили программы кандидатов и провели дебаты. Ребятам предстояло пройти и те этапы избирательной кампании, с которыми редко знакомятся в рамках подобных игр: подготовить документы для окружной избирательной комиссии, открыть специальные избирательные счета, привлечь средства в избирательные фонды», - сообщили в областной избирательной комиссии.

В финале игры состоялось настоящее голосование с отпечатанными бюллетенями и подсчётом голосов избирательной комиссией. Каждый участник получил небольшой приз от территориальной избирательной комиссии.