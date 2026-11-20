Фонд святой Екатерины передал Свердловскому областному госпиталю для ветеранов войн новый микроавтобус Газель Некст на 19 мест. Медучреждениие давно нуждалось в подходящем транспорте для перевозки пациентов в филиал «Снежинка» в Первоуральске.

Каждый день госпитальный транспорт совершает рейсы между «Снежинкой» и основным зданием в Екатеринбурге, по ул. Соболева, 25. В Первоуральск перевозят новых пациентов, а в уральскую столицу — тех, кому необходима высокотехнологичная диагностика.

«У госпиталя в этом году юбилей, и нам сделали прекрасные подарки: сначала микроавтобус от Минздрава Свердловской области, а теперь и от Фонда святой Екатерины. Нашему автопарку давно требовалось обновление, а новая автотехника дала необходимый запас прочности. Мы очень благодарны за надёжный и комфортный транспорт, что для наших пациентов жизненно важно», — рассказала начальник госпиталя Валентина Ямпольская.

В новом микроавтобусе салон повышенной комфортности, с дополнительным кондиционером. Это плюс для пациентов «Снежинки» — ветеранов войны и труда, членов их семей.

«Мы решили поддержать надёжных профессионалов — специалистов госпиталя для ветеранов войн в юбилейный для учреждения год. Передача в дар нового микроавтобуса — это один из этапов реализации программы по поддержке медицинской сферы Екатеринбурга и Свердловской области», — пояснила зам. директора Фонда Татьяна Прусевич.