В день празднования Дня святой великомученицы Екатерины, 7 декабря, в уральской столице пройдет традиционный крестный ход. В связи с шествием на некоторых улицах временно ограничат движение транспорта.

Верующие пройдут от Свято-Троицкого кафедрального собора на улице Розы Люксембург до часовни великомученицы Екатерины на площади Труда.

С 11:30 до 12:30 движение транспорта будут будут перекрывать по мере прохождения колонны по улицам Розы Люксембург, Куйбышева, Гоголя и Пушкина, сообщили в мэрии Екатеринбурга.