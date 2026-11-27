За 40 дней до праздника Рождества Христова у православных христиан начинается зимний пост. Рождественский (также известен как Филиппов) пост длится с 28 ноября по 6 января. Его цель — духовная и телесная подготовка к празднику: в ночь на 7 января христиане заканчивают поститься и встречают вершину поста — Рождество Христово.

Пост, воздержание - одна из древнейших христианских традиций. В течение 40 дней верующие отказываются от мяса, яиц, молочных и некоторых других продуктов. Но пост — не только ограничения в питании. Главный смысл воздержания — духовная подготовка, а ограничения в еде лишь её часть. В этот период православные христиане должны больше молиться, совершать добрые поступки, отказываться от излишеств и увеселений.

«Вновь и вновь мы близимся к Дню рождения нашего Господа. Наступает Рождественский пост — время подготовки духовной, душевной, телесной. Нам необходимо заранее настроиться. Всегда хорошо, когда есть цель, план, есть понимание шаг за шагом, что мы должны сделать. Пост — это не диета, это не йога, это ограничение своих физических прихотей для того, чтобы освободить свою душу», — отметил руководитель отдела социального служения Екатеринбургской епархии отец Евгений Попиченко.