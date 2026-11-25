В международном аэропорту Кольцово таможенники изъяли у пассажирки рейса из Пекина 15 видеокамер, которые она везла в багаже. Женщина пояснила, что работает в китайской компании, которая производит видеооборудование, и технику она привезла не для личных нужд, а для участия в выставке.

Технику изъяли и поместили на хранение, продемонстрировать их на вставке женщина не сможет, сообщает JustMedia.ru со ссылкой на Уральское таможенное управление.

В отношении пассажирки возбудили дело об административном правонарушении за недекларирование товаров. Ей необходимо заплатить таможенные пошлины и назначенный судом штраф.