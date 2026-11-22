В Екатеринбурге автоинспекторы выясняют обстоятельства четырех ДТП с участием семи автомобилей, который случились вечером 21 ноября на Полевском тракте. По предварительным данным, водитель автомобиля Volkswagen Polo на большой скорости не смог своевременно принять меры к торможению и допустил наезд на стоящий «КАМАЗ», который от удара сместился из среднего ряда в правый, где в него въехал автомобиль FAW. При торможении FAW сместился из правой полосы в крайнюю левую, где в него влетели Hyundai ix35, Omoda и Kia.

В результате аварии механические повреждения получили семь транспортных средств. Травмировались 42-летний водитель Volkswagen и три его пассажира — 33-летняя женщина и двое детей.