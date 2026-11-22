В Свердловской области прошел ледяной дождь, ставший причиной сильного гололеда, местами в некоторых районах региона выпал снег.

«Дорожники и коммунальные службы в территориях проводили расчистку и противогололедную обработку дорог. На региональных трассах было задействовано 125 единиц спецтехники, использовано 94,5 кубометра пескосоляной смеси. На федеральных дорогах в Свердловской области работали 25 единиц снегоуборочной техники, использовано 460 тонн противогололедных материалов», — рассказал губернатор Денис Паслер в соцсетях.

По прогнозам синоптиков, 22 ноября в Свердловской области также велика вероятность осадков. Глава региона призвал все ответственные региональные и муниципальные службы быть наготове и оперативно реагировать на изменения погодных условий.

«Прошу и водителей, и пешеходов соблюдать осторожность, ориентироваться на данные синоптиков, дорожную обстановку и погодные условия при планировании поездок. В случае чрезвычайных ситуаций необходимо обратиться в экстренную службу по номеру 112», — написал Паслер.