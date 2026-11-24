Победителями первого грантового конкурса Президентского фонда культурных инициатив 2027 года стали 11 проектов Свердловской области, они получат на их реализацию 45,5 миллиона рублей.

Обладатели грантов — лаборатория детской анимации «Огневушка», реконструкция осетинской музыкальной драмы «Нарты Батрадз», гастрольный проект Нижнетагильского театра кукол и концертный тур Дома музыки, проекты Национальной кинопремии «Герои большой страны» и «Креативное уральское краеведение», арт-кампус для учащихся детских школ искусств, культурно-патриотический фонд «Центр Со-Действие» и другие.

В общей сложности уральцы подавали на конкурс 117 заявок.

Сейчас идет прием заявок на второй грантовый конкурс ПФКИ, он продлится до 7 декабря.