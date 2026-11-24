Фонд святой Екатерины продолжает поддерживать медицинские учреждения Среднего Урала. Благотворители передали 35 телевизоров несколько стационаров Областного клинического медицинского центра фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний. Новая техника сделает длительное нахождение в больничных условиях более комфортным для пациентов, а кроме того поможет усилить работу по медицинскому просвещению людей.

Технику направят в стационарные подразделения ОКМЦ в Екатеринбурге и других свердловских городах: Первоуральске, Полевском, Красноуфимске, Ирбите и Каменске-Уральском. Новые телевизоры появятся, в том числе, в детских и взрослых фтизиатрических отделениях, хирургических и стационарных подразделениях.

Пациентам будут доступны новостные, познавательные и развлекательные телепередачи, кинофильмы. Привычный досуг поможет скрасить пребывание в больничных стенах, которое в зависимости от формы туберкулёза может занимать несколько месяцев — вдали близких, привычного образа жизни и занятий. Как отмечают врачи, чем комфортнее и уютнее условия, в которых проходит лечение, тем меньший стресс испытывают пациенты и тем скорее они могут исцелиться.

«Мы от души благодарим фонд за нас и наших пациентов. Это очень важно, потому что с такой поддержкой люди легче переносят длительное лечение и сохраняют настрой на выздоровление», — подчеркнула главврач ОКМЦ Анжелика Подымова.

Также на экраны будут транслироваться просветительские видеоролики, лекции, подкасты и другие материалы о лечении и профилактике туберкулёза, чтобы пациенты лучше понимали, с каким заболеванием они столкнулись и почему так необходима непрерывная терапия и строгая приверженность назначениям врача.

Фонд регулярно оказывает помощь свердловчанам с серьезными заболеваниями — как детям, так и взрослым. Поддерживает семьи, попавшие в трудную жизненную ситуацию. Помощь противотуберкулёзной службе региона — ещё один пример участия благотворителей в решении важных задач здравоохранения.