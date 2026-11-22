IX Областной фестиваль «Волонтерство в социокультурной сфере» пройдет 26 и 27 ноября в Инновационном культурном центре Первоуральска. В этом году на конкурс «Добро и воля», который является частью фестивальной программы, поступило 179 заявок от волонтеров культуры из 43 муниципалитетов Свердловской области.

Очная программа фестиваля 26 ноября объединит сотрудников учреждений культуры, представителей добровольческих организаций и экспертов из разных регионов России. На площадке ИКЦ будут работать пять практических секций, посвященных развитию волонтерского движения.

Отдельное направление программы — медиасопровождение культурных инициатив. Эксперты обсудят продвижение сельской культуры в социальных сетях, актуальные медиатренды и вопросы авторского права. Помимо деловой программы, для гостей фестиваля организуют творческие мастер-классы.

Второй день фестиваля, 27 ноября, пройдет в онлайн-формате. Практическая секция «Единство народов России как составляющая культурного кода» объединит представителей Московской, Ленинградской, Тюменской, Томской и Калининградской областей, а также Республики Адыгея.

В рамках фестиваля также объявят победителей конкурса «Добро и воля», который отмечает инициативы и достижения волонтеров в социокультурной сфере.