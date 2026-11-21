Шесть образовательных организаций Свердловской области вошли в число 50-ти победителей Всероссийского конкурса «Большая перемена» и получили гранты на реализацию своих проектов.

ТОП-20 учреждений возглавил Нижнетагильский педагогический колледж №1 с проектом для будущих воспитателей, еще одним победителем стал Екатеринбургский торгово-экономический техникум с проектом развития образовательной среды.

В ТОП-5 организаций дополнительного образования вошел свердловский Дворец молодежи, а лучшими школами стали школа №2 из Красноуфимска, школа №4 Новолялинского муниципального округа и школа №1 имени С.С. Алексеева из Екатеринбурга.

«В командном и личном зачетах лауреатами стали 29 студентов свердловских колледжей, которые получат премии в размере 200 и 100 тысяч рублей, — рассказал в соцсетях губернатор Денис Паслер. — Поздравляю наши команды с победой! Это огромная заслуга педагогов, которые приобщают молодежь к проектной деятельности и реализуют интересные и полезные идеи».