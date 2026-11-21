На Среднем Урале в ближайшие дни ожидаются осадки в виде дождя, мокрого снега, переходящего в замерзающий дождь.

«Ночью 21 ноября ожидается гололедица на дорогах», — предупреждают жителей региона в Уралгидрометцентре.

В воскресенье, 22 ноября, будет облачно, местами пройдут небольшие и умеренные осадки (дождь, мокрый снег, на севере снег), в отдельных районах отложение мокрого снега, гололед, на дорогах гололедица, ночью и утром туман. Ветер южный 4-9 метров в секунду, с порывами до 14, ночью -2...+3, на крайнем севере до -5 градусов, днем +1...+6. В Екатеринбурге небольшие осадки преимущественно в виде дождя, ночью +1, днем +3 градуса.

23 ноября ночью облачно, небольшие осадки, днем переменная облачность, местами небольшие осадки (на севере снег, мокрый снег, на юге дождь со снегом), в отдельных районах отложение мокрого снега, гололед, на дорогах гололедица, ночью и утром туман. Ветер западный 4-9 метров в секунду, ночью -2...+3, днем -1...+4. В Екатеринбурге ночью +1, небольшие осадки (преимущественно дождь), днем +2, без осадков.

Во вторник, 24 ноября, ночью переменная облачность, местами небольшие осадки (мокрый снег, снег), днем облачно с прояснениями, на севере местами небольшие осадки, на юге небольшие, местами умеренные осадки (мокрый снег, снег), на дорогах гололедица, ночью и утром туман. Ветер западный 3-8 метров в секунду, ночью -4...+1, на крайнем севере до -7 градусов, днем -3...+2. В Екатеринбурге ночью 0, без существенных осадков, днем 0, небольшой снег, мокрый снег.