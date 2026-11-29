В преддверии Дня матери в Серовскую городскую больницу поступил новый аппарат УЗИ, при помощи которого будут проводить высокоточные ультразвуковые скрининги и диагностику гинекологической патологии для жительниц Серовского, Сосьвинского, Гаринского округов, Верхотурья, Новой Ляли и Лобвы.

Новый аппарат имеет функции 3D и 4D: уже на ранних сроках беременности видно очень многое — вплоть до пальчиков малыша.

Как отметили в департаменте информполитики Свердловской области, через кабинет УЗИ женской консультации в Серове ежедневно проходят около 40 женщин.ъ