Кратковременные снегопады в Свердловской области прекратятся в воскресенье, 29 ноября, а в понедельник осадки вероятны лишь на крайнем севере региона. Однако уже 1 декабря через Средний Урал с севера на юг пройдёт арктический атмосферный фронт, который принесёт небольшие, местами умеренные снегопады в большинство районов области. Следом в регион поступит холодный воздух со стороны Карского моря и Таймыра. На севере Свердловской области похолодает уже 1 декабря, а 2-3 декабря морозы до −19 °С ожидаются и в южных районах региона.

29 ноября в Свердловской области ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, днём на западе местами пройдёт небольшой снег. Возможны низовые метели, на дорогах гололедица. Ветер северо-западный, 4-9 м/с, с порывами ночью до 15 м/с, днём до 15-20 м/с. Ночная температура составит −10…−15 °С, дневная −3…−7 градусов. В Екатеринбурге ожидается переменная облачность, без существенных осадков, на дорогах гололедица. Ночью −14 °С, днём −6 градусов.

30 ноября в регионе будет облачно с прояснениями, на крайнем севере пройдёт небольшой снег. Сохранятся позёмки и гололедица. Ветер западный, 4-9 м/с, с порывами до 15-18 м/с. Ночью ожидается −6…−11 °С, днём −4…−9 градусов. В Екатеринбурге возможна переменная облачность, без существенных осадков, гололедица. Ночью −7 °С, днём −6 градусов.

В первый день зимы в большинстве районов Свердловской области пройдёт небольшой снег, на севере местами умеренный. Ожидается облачная погода с прояснениями, на дорогах возможны снежные заносы и гололедица в виде снежного наката. Ветер западный с переходом на северный, 4-9 м/с, с порывами до 14 м/с. Ночью температура составит −7…−12 °С, на севере до −17 градусов. Днём ожидается −5…−10 °С, в северных районах до −15 °С. В Екатеринбурге ночью без осадков, −9 °С, днём пройдёт небольшой снег, температура воздуха составит −6 градусов.