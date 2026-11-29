Фестиваль-конкурс «Этнос Урала: многообразие культур финно-угорских народов» состоялся на площадках культурно-выставочного комплекса «Синара Центр» в Екатеринбурге. Мероприятие объединило около 300 носителей традиционной культуры, мастеров декоративно-прикладного искусства, исследователей, педагогов, представителей общественных объединений и участников творческих коллективов.

Культурное событие состоялось под эгидой Года единства народов России и стало площадкой для знакомства с культурным наследием финно-угорских народов, укрепления межнационального диалога и передачи традиций новым поколениям.

«Финно-угорские народы веками формировали уникальную культурную среду, в которой языки, ремесла, музыка, орнаменты и семейные традиции составляли единое целое. Сегодня, в эпоху стремительных перемен, это наследие нуждается не только в сохранении, но и в осознанном развитии — в нахождении форм, которые позволят ему оставаться живым и понятным молодому поколению», — отметила директор Департамента внутренней политики Свердловской области Наталья Гурченок.

Деловая программа фестиваля включала выступления экспертов и круглый стол «Урбанизация и сохранение этнокультурной идентичности». Участники обсудили вопросы сохранения родного языка, семейных и общинных традиций, культурной памяти и самобытности финно-угорских народов в современном городе. Эксперты рассмотрели роль семьи, образования, библиотек, музеев, средств массовой информации, творческих сообществ и фестивалей в передаче культурного наследия новым поколениям.

Национальные подворья познакомили гостей с культурой манси, мордвы, удмуртов и марийцев. Мастера представили традиционные предметы быта, ремесленные изделия, национальные костюмы и орнаменты. На подворьях прошли мастер-классы по марийской вышивке, изготовлению мансийских кукол, бисерному плетению и другим видам рукоделия. Посетители также могли принять участие в народных играх и творческих практиках. Программа фестиваля включала дефиле национальных костюмов.

Участники конкурсной программы представили свои творческие достижения. Организаторы подвели итоги фестиваля и наградили победителей и призеров дипломами, благодарностями и памятными подарками.

В завершение мероприятия состоялся гала-концерт. Перед гостями выступили народная артистка Республики Марий Эл Светлана Осипова, любительское общество финно-угорской культуры «Душа», удмуртский фольклорный ансамбль «Азвесь гур», вокально-хореографический ансамбль «Пиал», ансамбли «Мари — Вер» и «Тюрагай», а также представители клубов удмуртской культуры. Артисты представили народные песни, танцы, инструментальную музыку и театрализованные образы, раскрывающие культурное многообразие Урала и преемственность традиций разных поколений.

Фестиваль-конкурс реализуется при поддержке департамента внутренней политики Свердловской области и софинансировании Фонда президентских грантов.