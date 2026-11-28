Церемония награждения победителей и финалистов областного конкурса «Семья года» прошла в Екатеринбурге в преддверии Дня матери. В культурно-досуговом центре «Дружба» собрались около трехсот человек.

По итогам муниципального и окружного этапов конкурса в финал прошли 12 семей, девять из которых — многодетные, в том числе одна приёмная семья. Самые многодетные финалисты воспитывают семерых детей.

Главную награду конкурса получила семья Грива из Каменска-Уральского, в которой воспитываются четверо детей — сын и три дочери. Отец семейства Алексей — профессиональный вертолётчик, офицер запаса. Его супруга Наталья занимается волонтёрской деятельностью и оказывает психологическую помощь семьям участников СВО. Старший сын Леонид решил продолжить профессиональную династию и поступил в военное лётное училище.

Победителей и призёров определили в двух номинациях. В номинации «Счастливые родители — счастливые дети» первое место заняла семья Елфимовых из Нижней Салды, второе — семья Агафоновых из Каменска-Уральского, третье — семья Трусициных из Екатеринбурга.

В номинации «Семейные династии» победила также семья Грива из Каменска-Уральского. Второе место заняла семья Ивановых из Екатеринбурга, третье — семья Пономаревых из Новоуральска.

Как отметил министр социальной политики Свердловской области Андрей Злоказов, в этом году конкурс состоялся в 34-й раз. На Среднем Урале он появился раньше, чем на всероссийском уровне, и за три десятилетия стал региональной традицией. Министр подчеркнул, что сохранению семейных традиций и поддержке семей с детьми в Свердловской области уделяют особое внимание.

Областной конкурс «Семья года» на протяжении более 30 лет проводит региональное министерство социальной политики. Ежегодно в нём участвуют около 200 уральских семей. Конкурс призван укреплять традиционные семейные ценности, повышать престиж материнства и отцовства, способствовать творческой и общественной активности семей.

Ранее губернатор Свердловской области Денис Паслер представил Уральскую демографическую доктрину, разработанную по его инициативе. С 1 января 2027 года в регионе начнут действовать предусмотренные ею новые масштабные меры поддержки молодых и многодетных семей. Эта работа соответствует задачам национального проекта «Семья».