В Свердловском государственном академическом театре музыкальной комедии продолжается капитальный ремонт. Как сообщил губернатор Денис Паслер в своих соцсетях, сейчас строители демонтируют конструкции Большой сцены, которую предстоит реконструировать с использованием современных материалов и оборудования.

Последний раз работы такого масштаба в театре проводились в 1963 году.

В театре установят автоматизированную систему с компьютерным управлением, которая позволит с высокой точностью перемещать и размещать декорации. Грузоподъёмность сценических механизмов увеличится со 150 до 300 килограммов, скорость подъёма — вдвое. Менять декорации во время спектаклей можно будет нажатием одной кнопки, тогда как сейчас для этого требуется работа трёх-четырёх машинистов сцены. Кроме того, в театре модернизируют электросистему, обеспечивающую работу светового оборудования, и установят механизм управления главным раздвижным занавесом.



Реконструкция сцены, которая финансируется из областного бюджета, позволит повысить безопасность сценического комплекса, расширить технические возможности театра и реализовывать более сложные постановочные решения.