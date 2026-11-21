Гимназии «Арт-Этюд» планируют присвоить имя композитора, заслуженного деятеля искусств России Александра Пантыкина. Сам «Дедушка уральского рока» поддержал эту идею и выразил готовность заниматься с воспитанниками гимназии, сообщили в администрации Екатеринбурга.

Сейчас в гимназии идут строительные работы, к примеру, фасад здания готов на 95%, кровельные работы завершены на 70-80%, а благоустройство территории выполнено на 70-80%. Р

Открыть двери для более тысячи учеников новая гимназия должна 1 сентября 2027 года.