Дорожная авария с участием водителя без прав случилась вечером 20 ноября на улице Ленина в Березовском. Как установили прибывшие на место автоинспекторы, 22-летний водитель BMW не справился с управлением и выехал за пределы проезжей части с последующим наездом на дерево.

«В результате ДТП пострадали сам водитель и его 20-летний пассажир, — рассказали в свердловской Госавтоинспекции. — С травмами различной степени тяжести оба доставлены в Березовскую ЦГБ».

В момент аварии водитель и пассажир не были пристегнуты ремнями безопасности. Выяснилось, что водитель иномарки не имеет права управления и является гражданином другого государства, у него истек срок временного пребывания на территории России. Молодому человеку грозит депортация.