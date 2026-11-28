Сговор между компаниями «Техностройкомплект» и «Сити Билдинг» выявила прокуратура Свердловской области в ходе проверки соблюдения антимонопольного законодательства. Как установило ведомство, при совместном участии в торгах компании не конкурировали друг с другом, а действовали согласованно, обеспечивая победу одному из участников картеля.

В результате были заключены контракты на капитальный ремонт моста через реку Урал на дорожном обходе села Богдановское в Челябинской области, а также на ремонт насосных станций в городе Донском Тульской области.

Прокуратура Свердловской области обратилась в суд с требованием признать соглашение между компаниями недействительным и взыскать в доход государства более 82 млн рублей, полученных в результате картельного сговора.

Суд удовлетворил иск прокуратуры в полном объёме. Ведомство проконтролирует исполнение судебного решения.