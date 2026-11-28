ДТП произошло вечером 27 ноября у дома №17 по улице Родонитовой. По предварительным данным Госавтоинспекции, подросток переходил проезжую часть перед приближающимся автомобилем Volkswagen Golf, хотя поблизости находился регулируемый пешеходный переход.

Пострадавшего в ДТП 17-летнего жителя Екатеринбурга с травмами госпитализировали в детскую городскую клиническую больницу №9. В момент наезда подросток возвращался домой после прогулки с друзьями.

За рулём иномарки находился 27-летний мужчина с пятилетним водительским стажем. Ранее он 22 раза привлекался к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения. Освидетельствование подтвердило, что автомобилист был трезв.

На месте ДТП сотрудники Госавтоинспекции составили административный протокол в отношении водителя за причинение вреда здоровью средней тяжести. Материалы аварии также передали в подразделение по делам несовершеннолетних. Инспекторы проверят условия воспитания подростка и организацию его досуга, а также посетят учебное заведение, в котором он учится, для проведения профилактической работы. По итогам проверки будет принято решение в соответствии с законодательством.