Следователи возбудили уголовное дело за нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека в связи с гибелью рабочего на территории строительного объекта на улице Восточная в Екатеринбурге.

Инцидент произошел 23 ноября, когда при проведении работ произошел обвал откоса котлована, в котором находился 55-летний рабочий. Мужчину извлекли спустя несколько часов, он скончался от полученных травм.

Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства трагедии и изучают должностную и иную документацию, назначены экспертизы.