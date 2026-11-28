Региональное управление МЧС выпустило штормовое предупреждение в связи с прогнозируемым усилением ветра.

«Порывы ветра до 20 метров в секунду ожидаются местами на территории Свердловской области во второй половине дня 29 ноября», — говорится в оперативном сообщении.

В период непогоды жителям населенных пунктов следует соблюдать осторожность на улице, избегать деревьев, рекламных конструкций и линий электропередачи.



Автомобилистам рекомендуется не парковать машины вблизи деревьев и слабоукреплённых конструкций, а во время движения соблюдать безопасную скорость и дистанцию.