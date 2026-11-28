За минувшие сутки мокрый снег прошёл по всей территории Свердловской области, на дорогах наблюдались гололедица и позёмки. К уборке региональных трасс привлекли 394 единицы спецтехники.

На дорогах работали 261 комбинированная дорожная машина, 22 автомобиля с отвалами, 56 автогрейдеров и 55 единиц другой техники. Для борьбы с гололедицей дорожники использовали 1627,6 кубометра пескосоляной смеси и 44,1 кубометра песка.

Ранее губернатор Свердловской области Денис Паслер сообщил, что управление автомобильных дорог круглосуточно контролирует состояние трасс, и призвал уральцев учитывать погодные условия при планировании поездок.