Итоги работы регионального отделения за 2026 год подвели на конференции в Екатеринбурге, объединившей более 300 активистов, наставников и партнеров Движения из 65 муниципалитетов региона.

«Сегодня наша область уделяет особое внимание детскому и молодежному движению – развитию воспитания, образования, детского отдыха и молодёжной политики. Мы создаём современные условия для творчества, учёбы, спорта и дружбы, поддерживаем инициативы ребят и даём всё необходимое для их самореализации. Движение Первых сегодня – одно из самых значимых в стране: наше региональное отделение объединяет более 475 тысяч участников – школьников, студентов, наставников и даже дошколят, и входит в число сильнейших по стране. За этими цифрами – желание ребят быть полезными своему городу, региону и нашей великой Родине, а также большая работа педагогов, партнеров и всех причастных специалистов», – отметила заместитель губернатора – министр здравоохранения Свердловской области Татьяна Савинова.

Сегодня на Среднем Урале действуют более 1,6 тысяч первичных отделений Движения Первых на базе школ, колледжей, вузов, детских садов, учреждений культуры, спорта и молодежной политики.

В 2026 году свердловские активисты добились высоких результатов во всероссийских проектах. Так, 77 команд стали победителями конкурса первичных отделений, 171 участник вышел в финал «Большой перемены», а шесть образовательных организаций региона привлекли 12 миллионов рублей на развитие образовательных пространств. Еще одним массовым направлением стала военно-патриотическая игра «Зарница 2.0», объединившая 108 тысяч свердловских участников. Все четыре команды региона вошли в десятку сильнейших на всероссийском финале.

В рамках конференции также обсудили приоритеты молодежной политики, планы развития Движения и наградили победителей региональной «Премии Первых». Награды получили лучшие активисты, наставники, первичные отделения и семейные команды из разных муниципалитетов Свердловской области.

Напомним, в июне 2026 года губернатор Свердловской области Денис Паслер принял участие в открытии «Дома Первых» – креативного пространства для участников Движения Первых. Оно разместилось в здании на 500 квадратных метров и рассчитано на 150 человек. В пространстве размещен медиацентр, проектный офис и коворкинг.