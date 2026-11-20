Губернатор Свердловской области Денис Паслер обсудил с министром промышленности и торговли РФ Антоном Алихановым дальнейшие перспективы работы предприятий РУСАЛа. Они посетили Богословский алюминиевый завод в Краснотурьинске и спустились в старейшую шахту СУБРа – Кальинская – в Североуральске.

Шахта «Кальинская» – одна из трех основных шахт СУБРа – вместе с «Ново-Кальинской» и «Черемуховской-Глубокой». Добыча на «Кальинской» ведется на горизонтах -860 м, -950 м, -1040 м, -1130 м. Богословский алюминиевый завод производит глинозем,гидрат содосульфатной смеси, содосульфатную смесь. Мощность предприятия – около 1 миллиона тонн глинозема в год. Помимо этого в Свердловской области работает еще одно предприятие РУСАЛа – Уральский алюминиевый завод в Каменске-Уральском. УАЗ выпускает более 900 тысяч тонн глинозема в год.

«Уральские предприятия «Северо-Уральский бокситовый рудник», Богословский алюминиевый завод и Уральский алюминиевый завод обеспечивают 80% всех глиноземов и, соответственно, сырья для производства в стране алюминия для всех отраслей, как гражданских, так и критически важных. Они имеют стратегическое значение для Свердловской области и России. Их работа играет значимую роль в достижении технологической независимости России. Необходимо сделать все для стабильного функционирования производства, его модернизации и поддержки сотрудников», – сказал губернатор Свердловской области Денис Паслер.

На площадке АО «Севуралбокситруда» Антон Алиханов ознакомился в том числе с планами по модернизации действующих шахт по добыче бокситовой руды, которая является основным сырьем для производства алюминия. Особое внимание было уделено сложным горно-геологическим условиям добычи, связанным с большой глубиной шахт, высоким уровнем обводненности и необходимостью обеспечения промышленной безопасности.

«СУБР является градообразующим предприятием Североуральска. С учётом подрядных организаций его деятельность обеспечивает занятость более 4 тысяч человек. В 2025 году здесь добыли 1,675 млн тонн бокситов. Это второй по величине объём добычи в нашей стране. Поэтому для нас важно сохранить производственный потенциал предприятия, обеспечить его дальнейшую модернизацию и стабильную работу, а также безопасность сотрудников», – отметил Антон Алиханов.

Ранее губернатор Свердловской области Денис Паслер сообщил: за семь месяцев 2026 года все предприятия РУСАЛа в Свердловской области нарастили выручку. Кроме того, на Североуральском бокситовом руднике готовят к разработке новый горизонт на 18 миллионов тонн боксита, что даст дополнительный объем работы на 6-8 лет.