В ходе застройки бывшей территории Уралмашзавода в Екатеринбурге появятся восемь новых улиц и два сквера, один из проспектов назовут в честь директора Уралмашзавода в 1939-1947 годах — Бориса Музрукова.

«Еще несколько улиц назовут именами выдающихся инженеров и конструкторов, — рассказали в мэрии. — Проспект Георгия Химича увековечит память главного конструктора прокатного оборудования Уралмашзавода, под руководством которого создавали уникальные прокатные станы».

Также даны названия улицам Бориса Сатовского, Виталия Нисковских, Федора Петрова и Скверу Вячеслава Батманова.