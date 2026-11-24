Финальная игра Клуба весёлых и находчивых официальной лиги «ЕКБ» пройдёт в Екатеринбурге в культурном центре «Урал». В юмористических состязаниях сойдутся пять команд из Свердловской и Челябинской областей. Состязаться в остроумии будут пять команд: «Это чё такое» (Камышловский район), «Крупняк» (п. Увельский, Челябинская область), «Бада Бинг» (Екатеринбург), «Бэрн» (Челябинск) и «Новый Урал» (Екатеринбург).

«Официальная лига «ЕКБ» — это региональная площадка Международного союза КВН, где выступают лучшие команды Уральского федерального округа. А финал — это ключевое событие сезона, это два часа живого, искреннего юмора, драйва и энергии. Пять команд — один титул. Именно в этот вечер мы узнаем имя чемпиона сезона», — сообщил «АиФ-Урал» руководитель регионального движения КВН Евгений Собин.

Ведущим игры станет бывший кавээнщик, известный в Екатеринбурге ведущий Евгений Захаров. А судить игру будут участники команд из Высшей лиги КВН: чемпион Высшей лиги КВН в составе команды «Имени меня» Влад Соломко, участник команды «Джентльмены удачи» Алихан Шериев, автор и актёр шоу «Уральские пельмени» Артём Пушкин, а также радио и телеведущий, шоумен Александр Морозов и директор Департамента Молодёжной политики Свердловской области Денис Протасов.