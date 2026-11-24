Пост руководителя главного управления МЧС России по Свердловской области покинул Виктор Теряев. Торжественная церемония, посвященная завершению службы, прошла накануне. Теряев попрощался со знаменем управления, отдав дань уважения символу службы, которому посвятил более 40 лет жизни.

На мероприятии личный состав регионального МЧС почтил минутой молчания память коллег, погибших при исполнении служебного долга.

Виктор Теряев заявил, что не прощается с коллегами, а остается в строю ветеранов.

«Если понадобится мой опыт или просто дружеский совет — я всегда рядом, — сказал бывший глава свердловского МЧС. — Берегите себя и своих подчиненных. Служу Отечеству! Спасибо за службу!»