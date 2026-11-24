Свердловская область продолжает оказывать поддержку военнослужащим, выполняющим задачи в зоне специальной военной операции. Очередной гуманитарный груз весом 20 тонн отправлен при поддержке губернатора Свердловской области Дениса Паслера.

В составе помощи питьевая бутилированная вода, автомобиль «Нива», генераторы, бытовая техника, маскировочные сети и личные посылки для военнослужащих.

Груз собран и отправлен при поддержке правительства Свердловской области, Законодательного собрания региона и группы компаний «Сима-ленд».

С начала специальной военной операции Свердловская область направила на передовую 20 тысяч тонн гуманитарной помощи.

«За этими цифрами – невероятная сплоченность, понимание важности и значимости боевых задач, которые стоят перед бойцами, желание помочь нашим согражданам, оказавшимся в эпицентре военных событий. <...> Общее дело сплотило более 600 тысяч неравнодушных уральцев, волонтерские объединения, некоммерческие организации. Мощную поддержку оказывают бизнес-сообщество, партия «Единая Россия» и правительство региона», – отмечал ранее Денис Паслер в своих соцсетях.

В составе гуманитарных конвоев Свердловская область регулярно отправляет военнослужащим технику, оборудование, строительные материалы, медикаменты, вещи первой необходимости и другие грузы.

Помощь также получают жители Луганской и Донецкой народных республик, Херсонской, Запорожской, Белгородской и Курской областей. Особое внимание регион уделяет подшефной территории — Тельмановскому муниципальному округу Донецкой Народной Республики.