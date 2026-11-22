В связи с масштабной реконструкцией эстакады с 23 ноября на 21-м километре Екатеринбургской кольцевой автодороги изменят схему движения. Дорожники закроют съезд №1 на Березовский тракт (первый съезд направо для водителей, которые едут по ЕКАД на север).

«Работы проходят в рамках расширения участка ЕКАД с 10-го по 24-й километр. После реконструкции прямые потоки по ЕКАД и Березовскому тракту будут проходить на разных уровнях. Для переезда с одной магистрали на другую на нижнем уровне построят транспортное кольцо и проложат к нему новые съезды с обеих дорог», — рассказали в департаменте информполитики Свердловской области.

Там отметили, что реконструкция участка ЕКАД от Тюменского тракта в северном направлении предусматривает расширение автомобильной дороги с двух до шести полос. Завершить реконструкцию участка и запустить движение по всем полосам планируют в 2028 году.