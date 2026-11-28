Итоги работы за 2026 год и планы на следующий год обсудили на заседании Координационного совета по патриотическому воспитанию граждан Свердловской области.

Как сообщил директор Регионального центра патриотического воспитания имени Героя России И. О. Родобольского Сергей Воронин, за уходящий год центр провёл десятки мероприятий, участниками которых стали несколько тысяч молодых уральцев. В 2027 году продолжится организация встреч с Героями России, патриотических смен и акций.

Председатель комитета по социальной политике регионального парламента Елена Чечунова рассказала о работе над проектом «Историческая память». Среди его основных направлений — проведение Диктанта Победы, содействие реставрации исторических памятников и уход за воинскими мемориалами.

Одной из тем заседания стала подготовка к 300-летию со дня рождения Александра Суворова. Председатель Екатеринбургского Суворовско-Нахимовско-Кадетского клуба Александр Шадрин предложил провести ряд памятных мероприятий, которые позволят молодым уральцам больше узнать о жизни полководца и его историческом наследии.

Перспективы развития патриотического туризма представила исполнительный директор ассоциации «Застава» Людмила Носкова. По её словам, участие в походах, верёвочных курсах, туристических слётах и соревнованиях способствует укреплению физического и психологического здоровья молодёжи, помогает развивать лидерские качества и умение работать в команде.

Денис Протасов подчеркнул, что патриотическое воспитание должно не только знакомить молодёжь с историей страны, но и формировать бережное отношение к её наследию, способствовать сохранению памяти о подвиге народа и её передаче следующим поколениям.

Координационный совет по патриотическому воспитанию действует в Свердловской области с 2013 года. В настоящее время в его состав входят 39 человек — представители регионального департамента молодёжной политики, министерств и парламента, аппарата полномочного представителя президента России в УрФО, администрации Екатеринбурга и управленческих округов.

В работе совета также участвуют представители ветеранских и патриотических объединений, военно-исторического общества, ДОСААФ, Росгвардии, «Движения Первых», образовательных учреждений, некоммерческих организаций и фондов.