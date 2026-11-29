На Средний Урал в первые дни декабря придет настоящий зимний мороз. При этом, по прогнозам синоптиков, на новой неделе заметного пополнения снега не будет, небольшие снегопады вероятны лишь 1-2 декабря при прохождении арктического атмосферного фронта, следом за которым поступит холодный антициклон.

«Наиболее холодными днями в Свердловской области предполагаются 2-4 декабря, на крайнем юге области и в Екатеринбурге 3-4 декабря. В эти дни впервые за длительный период температура опустится ниже нормы на 4-8 градусов: ночью ожидается -18...-23, днем -11...-17», — рассказали в Уралгидрометцентре.

В понедельник, 30 ноября, будет облачно с прояснениями, местами небольшой снег, на дорогах снежный накат, ветер западный 4-9 метров в секунду, с порывами до 15-17, ночью -6...-11 градусов, при прояснении до -16, днем -4...-9. В Екатеринбурге ночью -7, днем -6, без существенных осадков️.

1 декабря облачно с прояснениями, небольшой, местами умеренный снег, на дорогах снежный накат, ветер ночью западный 4-9 метров в секунду, с порывами до 14, днем с переходом на северный 1-6 метров в секунду. Ночью столбики термометров опустятся до -8...-13 градусов, при прояснении до -18, на крайнем севере до -23, днем потеплеет до -6...-11, на крайнем севере до -16. В Екатеринбурге небольшой снег️, ночью -9, днем -6 градусов.

В среду, 2 декабря, облачно с прояснениями, ночью небольшой, местами умеренный снег, днем местами небольшой снег, на дорогах снежный накат, ветер слабый, ночью -15...-20 градусов, при прояснении до -25, на крайнем юго-западе до -10, днем -13...-18 градусов, на крайнем юго-западе до -8. В Екатеринбурге ночью снег️️, -16, днем -14, небольшой снег️.