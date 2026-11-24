Росгосстрах стал официальным страховым партнёром новых автомобилей UMO с технологиями Яндекса. Специально для покупателей авто этой марки компания усовершенствовала свой продукт каско для электромобилей и гибридов, включив в его покрытие актуальные для этого типа авто риски.

С полисом РГС кроссоверы UMO 5 и UMO 8, производство которых недавно стартовало на мощностях завода «Москвич», обеспечены защитой и по стандартному для всех автомобилей набору страховых событий: таких как угон, ущерб в результате ДТП и стихийных бедствий, падения инородных предметов, повреждение в результате действий животных и т.д. Также в продукт включены специфические для электромобилей риски и сервисы, например, повреждение тяговой батареи. Если батарея в процессе разрядится, страхователь с полисом Росгосстраха может воспользоваться услугами эвакуатора до ближайшей зарядной станции.

«Мы сами внимательно осмотрели автомобили UMO, опробовали их на ходу, протестировали функционал и пообщались со встроенной Алисой от Яндекса. Сложившееся впечатление позволяет уверенно утверждать, что на фоне стремительно растущего интереса россиян к электромобилям и гибридам первые партии машин, сошедших с конвейера, быстро найдут своих покупателей, в том числе и в сегменте такси. В нише доступных по цене электромобилей ещё есть где развернуться всерьёз, и у UMO, с их зимним пакетом и голосовым управлением через Алису, там отличные перспективы — особенно, если будут действовать программы государственной поддержки „зелёного“ транспорта. С учётом этого мы сейчас готовим под этот бренд ещё один страховой продукт», — отметил директор департамента автобизнеса Росгосстраха Сергей Налбандян.

В Росгосстрахе утверждают, что привлекательны для покупателей автомобилей UMO не только наполнение полиса каско, но и тарифы на страхование с верхней границей в 3,2%. И количество клиентов, страхующих в компании машины этой марки, стабильно увеличивается — в октябре и ноябре их уже было в четыре раза больше, чем в июле, первом месяце продаж UMO 5.

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