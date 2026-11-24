Врип главы Екатеринбурга Рустам Галямов побывал на стройплощадке гимназии «Арт-Этюд» и оценил ход работ. Строители холдинга «Атом» соблюдают график: во всех семи блоках здания уже пущено отопление. Выполнены инженерные сети и черновые работы, в разгаре — внутренняя и внешняя отделка, разводка электросетей и монтаж оборудования.

«Благоустройство территории осуществлено практически на 80%: уже можно оценить пришкольный стадион и амфитеатр, где будут проходить мероприятия под открытым небом для жителей района», — сообщил директор ЗАО «Отделстрой» (входит в структуру холдинга) Евгений Беляев.

Фото: предоставлено пресс-службой холдинга

Строители и руководство гимназии обсуждают все этапы, чтобы новое здание соответствовало современным нуждам педагогов и учеников. Например, потребности развести потоки младших и старших школьников, а помещения допобразования разместить в отдельных блоках, чтобы шум музыкальных и танцевальных репетиций не мешал урокам. Чтобы школьники лучше сориентировались в гимназии площадью свыше 30 кв. м., каждому этажу присвоен свой цвет.

Фото: п редоставлено пресс-службой холдинга

Особое внимание уделялось проектированию концертного зала: галерею сцены, обслуживающие мостики, подвесные системы строители согласовывали со школьным руководством. Зал не уступит профессиональным концертным площадкам уральской столицы: он вместит 600 гостей и будет оснащен по последнему слову техники. Для подвижных занятий в гимназии построено четыре спортзала и танцевальный зал. Питание школьников обеспечит столовая на 560 мест. В распоряжении ребят будет библиотечно-информационный центр.

Фото: п редоставлено пресс-службой холдинга

В новом здании предусмотрено 44 учебных класса, кабинеты для занятий кружков и секций. Дополнительное образование можно будет получать без отрыва от учебного процесса: обучаться игре на музыкальных инструментах, танцам и даже цирковому искусству, играть в школьном театре. Рустам Галямов отметил, что школе будет присвоено имя композитора, заслуженного деятеля искусств РФ Александра Пантыкина.