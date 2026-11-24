На волне допуска российских спортсменов к международным турнирам жители Среднего Урала заметно оживились: спортивные события все чаще оказываются в центре их внимания, а прямые трансляции громких первенств собирают у экранов все больше зрителей. По оценке аналитиков МегаФона, опиравшихся на обезличенные данные, с октября трафик на сайты с новостями спортивной тематики подскочил на 10%, а в отдельных случаях в 1,3 раза. Пальму первенства по темпам роста получили женщины — они увеличили трафик сразу в 1,6 раза.

Спортивная тема, похоже, не оставила равнодушным почти никого в Свердловской области. Этой осенью специалисты оператора зафиксировали всплеск интереса практически во всех возрастных категориях. Самую яркую динамику продемонстрировали пользователи 18–24 лет: в октябре их трафик удвоился по сравнению с сентябрем. Абоненты 25–34 лет нарастили передачу данных на 75%, а жители региона 35–44 лет стали следить за спортивными баталиями в сети на 36% чаще.

При этом мужчины по-прежнему смотрят спорт чаще женщин — на них приходится 73% аудитории. Однако по скорости роста интереса дамы ощутимо обошли сильный пол: прирост трафика у них составил 58%, и это один из самых заметных скачков по стране. У мужчин внимание к спорту поднялось куда скромнее — лишь на 18%.

Один из самых высоких темпов роста в октябре аналитики зафиксировали у телеканала «Матч ТВ», где идут трансляции международных и российских соревнований: показатель вырос на 43% относительно сентября. Пик трафика пришелся на 8 ноября — день Гран-при ISU в Китае, где призовые места заняли Владислав Дикиджи и Евгений Семененко. Параллельно с этим в Екатеринбурге проходил этап Гран-при России «Золото Урала». Не остался без внимания и чемпионат мира по спортивной борьбе в Астане, состоявшийся 26 октября.

«С начала 2026 года мы построили и модернизировали уже около 200 телеком-объектов в регионе. Благодаря планомерному развитию сети, основанному на анализе нагрузки и потребностей пользователей, мобильный интернет становится быстрее не только в крупных городах, но и в небольших населённых пунктах», — рассказал технический руководитель оператора в Свердловской области Артем Цыпленков.

Самыми популярными днями для просмотра ТВ-контента в ноябре стали воскресенье и понедельник. А в четверг зрители, напротив, реже обращаются к трансляциям и записям передач.