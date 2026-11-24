Свердловские магазины бесперебойно снабжаются куриным яйцом. Об этом сообщает министерство агропромышленного комплекса и потребительского рынка региона.

Специалисты ведомства ежедневно отслеживают наличие яиц на пилавках в связи с приостановкой отгрузки продукции пицефабрики «Свердловская». Предприятие продолжает работу и осуществляет отгрузку продукции с других производственных площадок.

Ранее на одной из площадок пицефабрики «Свердловская» ввели карантин из-за вспышки болезни среди птиц.

«Никаких предпосылок к дефициту нет», — говорится в сообщении.

Как отметила министр агропромышленного комплекса и потребительского рынка Анна Кузнецова, сейчас в уральских магазинах представлен широкий ассортимент куриных яиц птицефабрик из Пермского края, Челябинской и Тюменской областей, Удмуртии и других регионов.