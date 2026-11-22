Церемония вручения Всероссийской премии «Больше, чем путешествие» – 2026 прошла в Москве в историческом здании Рижского вокзала и собрала около 500 участников: финалистов, экспертов, гостей и партнеров программы. Награды получили 35 проектов из 22 регионов России.

«Программа "Больше, чем путешествие" была запущена в соответствии с решением Президента России Владимира Владимировича Путина. Ведь для того, чтобы лучше понять нашу страну и людей, необходимо иметь возможность по ней путешествовать. Россия богата невероятными природными ресурсами, местами гордости, славы, но в памяти и сердце каждого путешественника остаются люди. И именно благодаря вам каждое путешествие становится настоящим событием, запоминающимся на всю жизнь. Спасибо вам большое», – сказал первый заместитель руководителя администрации Президента РФ, Председатель наблюдательного совета АНО «Больше, чем путешествие» Сергей Кириенко.

Победителем в специальной номинации «Больше, чем доступность» стал инклюзивный медиапроект из Свердловской области под названием «Я могу! Я рисую! Путешествуем по России». Его реализует организация «Я могу!», которая помогает социальной реабилитации детей-инвалидов.

«Наша организация уже семь лет проводит конкурсы детских рисунков для детей с ОВЗ и инвалидностью. В этом году я решила не просто получить творческие работы, но и привлечь детей к изучению нашей страны, показать её богатство, историю и природу. Участие в премии подарило мне знакомства с уникальными людьми из разных регионов – мы уже договорились о взаимодействии. И это моя сбывшаяся мечта: программа „Больше, чем путешествие“ в следующем году может стать партнером нашего нового конкурса, и тогда победители смогут отправиться в настоящее путешествие по России», – рассказала директор АНО «Я могу!» Екатерина Карпова.

Проект объединяет детей с ограниченными возможностями здоровья вокруг краеведения и творчества. Участники исследуют родные места, узнают их историю и создают рисунки на основе своих впечатлений. Работы юных авторов публикуются в цифровой галерее и представлены на выставках, позволяя большему числу людей увидеть Россию глазами детей.

«Важно создавать условия, чтобы у каждого была возможность проявить себя, а его способности и достижения были замечены и услышаны», — отметил директор Департамента молодежной политики Свердловской области Денис Протасов.

Премия поддерживает проекты, которые через путешествия, экскурсии, добровольчество и гостеприимство помогают молодым людям узнавать Россию, ее историю, культуру, промышленность и людей.

В этом сезоне были определены победители восьми основных и семи специальных номинаций. В оценке участвовали около 450 экспертов, а более 200 тысяч жителей страны поддержали финалистов своими голосами.

Проект реализуется в рамках национального проекта «Молодежь и дети».