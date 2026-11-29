Почти весь пьедестал Чемпионата России по спортивному программированию в дисциплине «Программирование алгоритмическое» заняли студенты УрФУ. Об этом в соцсетях рассказал губернатор Свердловской области Денис Паслер.

Яков Милин стал первым, Владимир Черепанов, Матвей Дмитриев и Валентин Зуев заняли с третьего по пятое место соответственно. А в первенстве страны в этой же дисциплине одиннадцатиклассник СУНЦ УрФУ Всеволод Кондрашин занял второе место. Такие высокие результаты позволяют нашим спортсменам стать кандидатами в сборную России и представлять страну в международных соревнованиях.

«С 2021 года спортивное программирование имеет официальный статус вида спорта в России и с этого года – статус базового вида спорта в нашем регионе. Знаю, что в Уральском федеральном университете ему уделяется особое внимание: организована школьная лига, проводятся соревнования различного уровня, а для успешных студентов предусмотрена специальная стипендия в размере 60 тысяч рублей. Поэтому закономерно, что в числе 40 финалистов Чемпионата России – 11 студентов УрФУ», — рассказал глава региона.

Паслер поздравил с победами чемпионов и их наставников, выразив уверенность, что это не последняя победа ребят, а старт для новых достижений в спорте и в дальнейшей профессиональной деятельности.