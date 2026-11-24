Свердловское управление ФСБ и региональный главк МВД бьют тревогу в связи с тем, что на территории Среднего Урала практически ежедневно фиксируются факты обмана мошенниками законопослушных доверчивых граждан под видом сотрудников Федеральной службы безопасности, полиции, Росфинмониторинга, прокуратуры и иных силовых ведомств, а также банковских структур. Как проинформировал общественность и СМИ руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, порядка 90% криминальных афер совершается якобы от имени различных правоохранительных ведомств. Только в 2026 году наши земляки «пожертвовали» преступникам 3 миллиарда 284 миллиона рублей. Это на 9,2% больше, чем за аналогичный период 2025 года и эта динамика не может не настораживать.

Буквально накануне в сети злоумышленников угодили 3 жителя Екатеринбурга, в том числе 14-летняя школьница, которая помогла жуликам ограбить собственных родителей, передав курьеру 1 000 000 рублей и 4 000 долларов. Девочке позвонил мужчина, представился работником образовательного учреждения и попросил продиктовать код из СМС для регистрации в электронном дневнике. Как только ребенок выполнил требование «доброжелателя», тут же в мессенджере с ней вышел на связь липовый оперативник ФСБ. Он ошарашил подростка сообщением, что его данные и аккаунт отца на «Госуслугах» похищены, а деньги кто-то пытается перевести на нужды ВСУ. Чтобы уберечь главу семьи от тюрьмы за мнимую госизмену, девочке приказали собрать все имевшиеся дома наличные и передать их посреднику. При этом лжечекист строго-настрого предупредил, что не одна душа не должна знать об их общении, иначе спецоперация сорвется. Не трудно себе предположить последовавшую вскоре после этого ЧП реакцию родителей.

«Участником похожей истории стал и 76-летний пенсионер областного центра. Он, словно парализованный от страха, когда узнал, что его личные накопления якобы неизвестные украли и перевели на финансирование украинских бандеровцев, добровольно передал нужному гонцу 9 600 000 рублей. Это стало возможным по причине принуждения пожилого гражданина скачать приложение для видеозвонков, а далее всё по известной схеме – ФСБ, угрозы уголовным преследованием за предательство Родины, обыски и далее в таком духе», - отметил полковник Горелых.

По его сведениям, третьей жертвой стала 19-летняя студентка УрФУ, где профилактическая работа с молодежью по вопросу, как не попасть в сети мошенников, явно требует существенной активизации со стороны руководства ВУЗа. Так как ранее многократно там допускались прецеденты с обманом не только учащихся, но и доцентов и даже профессоров. Работа над ошибками до сих пор, видимо, не проведена. В последнем случае девушка-учащаяся отдала помощнику аферистов семейную заначку в размере 6 000 000 рублей, хранившихся в спальне родителей. Юной екатеринбурженке сначала позвонил типа менеджер цветочного магазина, порадовав шикарным букетом. Чтобы его получить, необходимо было назвать код из СМС, а далее всё, как описывалось выше.

Пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области и ФСБ напоминают свердловчанам, что сотрудники настоящих спецслужб не общаются с гражданами через мессенджеры, не привлекают их дистанционно к оперативным мероприятиям, осмотрам и другим следственным действиям. Предложение выполнить «секретное задание», перевести деньги на «безопасные счета», а также угрозы за отказ исполнить подобные требования от человека, представляющегося любым правоохранительным ведомством это явные признаки мошенничества. А фотография человека в форме или изображение удостоверения, отправленные в переписке, не подтверждают личность собеседника и его принадлежность к органам безопасности и правопорядка.