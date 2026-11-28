За время ликвидации последствий сильного снегопада специалисты свердловского филиала компании «Россети Урал» убрали с линий электропередачи более 350 упавших и повреждённых деревьев и крупных веток. Кроме того, энергетики очистили от наледи около тысячи пролётов ЛЭП и устранили порядка 600 обрывов проводов.

Основные восстановительные работы на энергообъектах завершились накануне, 27 ноября. Сейчас специалисты продолжают работать по индивидуальным заявкам жителей населённых пунктов восточной части Свердловской области.

Сообщить об отключении электроэнергии и уточнить сроки восстановления электроснабжения можно по телефону 8-800-220-0-220 или по короткому номеру 220.