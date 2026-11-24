Из Екатеринбурга за минувшие сутки специалисты службы благоустройства вывезли более 183 тонн грязи. Особое внимание коммунальщики уделяют борьбе со скользкостью.

По данным мэрии, 24 ноября на уборку уральской столицы вышли 331 дорожный рабочий и 145 единиц спецтехники.

Автолюбителей просят соблюдать скоростной режим, увеличивать дистанцию и быть особенно внимательными на перекрестках и пешеходных переходах.

По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни в регионе будет идти снег, а к выходным заметно похолодает.