Финал Фестиваля будущих мам прошёл в Екатеринбурге в преддверии Дня матери. Проект, созданный в 2006 году для популяризации материнства и укрепления семейных ценностей, за два десятилетия объединил более 200 уральских семей. В этом году на одной сцене встретились будущие родители, участницы прошлых лет и их дети.

«Двадцать лет назад, когда мы придумали этот праздник, никто не знал, во что он перерастет. Сегодня фестиваль объединяет уже более 200 счастливых семей. И в 2006 году, и сейчас, в 2026 году, наша главная задача остается неизменной — показать, какими прекрасными могут быть женщины в ожидании ребенка: современными, активными, любимыми и любящими. Показать, что материнство — это счастье. У нашего фестиваля нет проигравших, ведь главный приз каждой из участниц уже находится под ее сердцем», — сказала заместитель губернатора — министр здравоохранения Свердловской области Татьяна Савинова.

В период подготовки к финалу конкурсантки посещали мастер-классы, тематические встречи и репетиции. На протяжении всего фестиваля будущих мам сопровождали акушеры-гинекологи.

В финале женщины познакомили зрителей с историями своих семей, продемонстрировали дневные и вечерние наряды, представили творческие номера, которые подготовили вместе с супругами и близкими.

Победительницей фестиваля стала Екатерина Березкина. Приз зрительских симпатий достался Екатерине Габиевой, а детское жюри отметило Полину Макарову. Самым активным блогером признали Ксению Юринову, лучшим будущим папой — Вячеслава Макарова.

В состав детского жюри вошли шесть сыновей конкурсанток прошлых лет, впервые оказавшихся на сцене фестиваля ещё до своего рождения. Для зрителей также выступили прошлогодние финалистки со своими малышами и хор многодетных женщин Урала «Берегини». В общей сложности участницы коллектива воспитывают 78 детей.

В Свердловской области поддержку материнства и отцовства развивают в рамках национального проекта «Семья». С 1 января 2027 года по инициативе губернатора Дениса Паслера в регионе начнёт действовать Уральская демографическая доктрина. Она предусматривает расширение мер поддержки молодых и многодетных семей, в частности увеличение регионального материнского капитала до 500-800 тысяч рублей в зависимости от числа детей и введение дополнительных выплат студенческим семьям.