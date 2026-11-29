Региональная Госавтоинспекция предупреждает свердловчан о временных ограничениях движения на трассах региона 29 ноября. Так, на 143-м километре Тюменского тракта недалеко от Камышлова временно ограничено движение транспорта из-за работ по извлечению из кювета грузового автомобиля.

«Транспортный поток направлен в объезд», — сообщили в ГИБДД.

Реверсивное движение ввели на 280-м километре трассы М-12 «Восток» «Ачит — Екатеринбург» вблизи Бисерти, где съехал с дороги грузовой автомобиль.

«На обоих участках экипажи ДПС осуществляют регулирование дорожного движения и принимают меры по обеспечению безопасности», — рассказали в свердловском ведомстве.