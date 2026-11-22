Баскетбольный клуб УГМК накануне разгромил подмосковную «Спарту энд К» в рамках регулярного чемпионата женской Премьер-лиги. Игра завершилась со счетом 96:57 (23:10, 24:18, 26:14, 23:15).

Самыми результативными в составе екатеринбургской команды стали Мария Клюндикова, набравшая 20 очков, 3 подбора и 2 передачи, Александрия Бентли с 16 очками, 1 подбором и 3 передачами и Жосселина Майга, набравшая 10 очков, 5 подборов и 2 передачи.

Сейчас у УГМК восемь побед из восьми. Следующий матч пройдет вечером 25 ноября на выезде против московского «Динамо».