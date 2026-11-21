Губернатор Денис Паслер 21 ноября поздравил работников и ветеранов налоговых органов Свердловской области с профессиональным праздником. Он отметил, что от эффективной и четкой работы налоговой службы во многом зависит наполняемость бюджетов всех уровней, а значит достижение национальных целей, реализация важных для людей проектов и программ.

«Сегодня УФНС России по Свердловской области – это высокотехнологичная служба, которая выводит налоговое администрирование, взаимодействие с налогоплательщиками на высокий уровень, используя все возможности цифровизации и автоматизации, внедряя передовые аналитические инструменты и дистанционные сервисы. Практически любой налоговый вопрос сейчас можно решить онлайн, в несколько кликов, без визитов в инспекцию. Эти достижения — заслуга сплоченного, надежного коллектива, который добивается высоких результатов и безупречно выполняет поставленные задачи», — подчеркнул Паслер.

Губернатор пожелал всем сотрудникам и ветеранам налоговых органов счастья и новых профессиональных успехов.