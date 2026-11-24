Уральская столица с 25 по 27 ноября станет площадкой IV Всероссийского съезда школ креативных индустрий. Форум объединит 200 участников из 58 регионов России – руководителей и преподавателей школ, представителей органов власти, образовательных организаций и профессионального сообщества. Об этом сообщил губернатор Свердловской области Денис Паслер.

«Несмотря на то, что таких центров в регионе пока всего два, Свердловская область всегда была в числе передовых по развитию креативных индустрий, многие уральские бренды известны на всю страну. Именно поэтому с 25 по 27 ноября Екатеринбург станет площадкой IV Всероссийского съезда школ креативных индустрий», — написалв соцсетях Денис Паслер.

Ключевая тема съезда – «Подросток – Автор – Деятель». Участники обсудят развитие творческого потенциала молодежи, создание собственных проектов, профессиональное самоопределение подростков и новые образовательные практики.

Программа объединит деловые сессии, мастер-классы и открытые встречи. В числе тем – применение искусственного интеллекта в обучении, управление интеллектуальными правами, развитие творческих компетенций и сотрудничество школ с представителями креативных индустрий. Площадки форума – культурно-выставочный комплекс «Синара Центр» и креативный кластер «Домна».

Сегодня в России работают 146 школ креативных индустрий в 68 регионах. Подростки осваивают дизайн, фото- и видеопроизводство, анимацию и 3D-графику, звукорежиссуру, электронную музыку и VR/AR-технологии. В Свердловской области такие школы открыты в Новоуральске (2025 год) и Екатеринбурге (2026 год).

Организатором съезда выступает министерство культуры России при поддержке правительства Свердловской области и Федерации креативных индустрий. Мероприятие проводится при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.